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España contribuyó con el 23% de los donantes de órganos de la UE y el 5% del mundo en 2025

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Madrid, 31 ago (EFE).- España, con una tasa de 53,2 donantes fallecidos por millón de población (p.m.p), contribuyó con el 23 % de los donantes de la Unión Europea (UE) y el 5 % a nivel mundial en 2025, por lo que se mantiene como líder mundial en donación de personas fallecidas por más de tres décadas.

A pesar de que España represente el 11 % de la población europea y el 0,7 % de la población mundial, se encuentra por delante de Estados Unidos en donación de personas fallecidas (47,7 p.m.p.), según el informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

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Los resultados de este estudio, difundido este lunes en un comunicado por el Ministerio de Sanidad, señalan que España realizó 6.336 trasplantes, lo que supuso una tasa de 132,3 trasplantes p.m.p en 2025, cifra sólo superada por Estados Unidos, con 143,7 (49.920 trasplantes). 

Esta diferencia en la tasa de trasplantes entre ambos países se debe a la mayor actividad de donación de vivo y al diferente perfil del donante fallecido en el país norteamericano, más joven y con frecuencia con defunciones por causas evitables, como los traumatismos craneoencefálicos, las lesiones por arma de fuego o la sobredosis.

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España también se situó en primera posición con 4.000 injertos renales y 556 pulmonares en 2025.

"No hay ningún país que haya alcanzado las tasas españolas", ha asegurado la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, en declaraciones difundidas por el Ministerio de Sanidad.

Domínguez-Gil ha explicado que, con donantes fallecidos más complejos y una menor donación de vivos, España ha sido capaz de conseguir "una actividad trasplantadora muy importante".

 Por otro lado, España también registró una mayor actividad en los trasplantes en asistolia (donación de órganos tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), con 1.416 donantes y una tasa de 29,6 por millón de población (p.m.p), lo que se traduce en una aportación del 48 % de los donantes en la UE y el 10 % del mundo.

En 2025 se llevaron a cabo 1.463 trasplantes cardíacos de asistolia en doce países, de los que 137 (el 9 %) se realizaron en España.

Además, fue el único país que llevó a cabo trasplantes de intestino de donantes en asistolia, cuatro procedimientos.

En 2025, se realizaron 183.896 trasplantes de órganos en el mundo de los 96 países que han participado en el estudio, un 4 % más respecto del año anterior.

Se trata de un máximo histórico que se ha alcanzado en gran medida gracias a la expansión del trasplante de donante vivo, que aumentó otro 4 %, y a la donación en asistolia, que creció un 11 %.

De estos trasplantes, 116.775 fueron de riñón (38 % de donante vivo), 45.566 de hígado (23 %), 10.748 de corazón, 8.472 de pulmón, 2.155 de páncreas y 180 de intestino.

Estos procedimientos fueron posibles gracias a las 49.169 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 54.630 que donaron un órgano en vida.

Por tipo de trasplante, el mayor incremento se registró en trasplante hepático, que creció un 5 %, seguido del cardíaco (4 %) y el renal (3 %).

La UE volvió a registrar máximos históricos en 2025, con 11.044 donantes fallecidos y 3.653 vivos, y 32.816 trasplantes de órganos.

El aumento en donación fue cercana al 2 % y, en trasplante, algo superior al 1 %.

Por su parte, América Latina registró en 2025 un incremento del 5 % en su actividad trasplantadora, con 6.366 donantes fallecidos, un 6 % más que el año pasado, y 18.301 trasplantes de órganos. EFE

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