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El tirón de las estrellas devuelve a la Quincena a cifras prepandemia en recaudación

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San Sebastián, 31 ago (EFE).- La 87 Quincena Musical de San Sebastián ha sido "brillante" en cuanto a la cantidad de estrellas programadas, así como en la respuesta del público y la recaudación que se ha incrementado entre un 7 y un 8 % respecto al año pasado hasta los 906.767 euros, unos números que sitúan a la pasada edición en "cifras prepandemia".

El director del ciclo donostiarra, Patrick Alfaya, ha hecho balance este lunes del ciclo que ha incluido 68 eventos en un total de 18 localidades de Euskadi y del País Vasco francés así como en varios escenarios de San Sebastián y que ayer clausuró la leyenda de la batuta, Riccardo Chailly, con la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán.

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La recaudación en taquilla ha sido "unos 70.000 euros más de lo esperado", ha señalado Alfaya, que ha reconocido que podrían haber vendido más entradas, ya que se han registrado seis llenos totales en nueve de los conciertos celebrados en el Kursaal, que cuenta con un aforo de 1.800 butacas.

El tenor peruano Juan Diego Flórez; la Mahler Chamber y Daniel Harding con el pianista Daniil Trifonov; el Requiem de Berlioz con Euskadiko Orkestra, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza; la Orquesta Filarmónica de Seúl con Jaap van Zwedwn, y la doble cita de la Orquesta Filarmónica de Milán con Riccardo Chailly colgaron el cartel de no hay entradas.

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Las veladas en el Auditorio Kursaal, que reunieron a 15.013 espectadores, alcanzaron el 92,3 % de ocupación, diez puntos más que en 2025, ha explicado.

En este sentido, Alfaya ha atribuido el repunte de público al "tirón de estrellas" como Juan Diego Flórez, los pianistas Grigory Sokolov y Daniil Trifonov, John Eliot Gardiner, que volvió a Quincena con 'The Constellation Choir and Orchestra, o Riccardo Chailly, entre otros.

"Las giras en música clásica han caído mucho por el coste que conllevan, pero este año se han alineado las estrellas y todo ha salido muy bien", ha resaltado Alfaya.

Además de en el Kursaal, los conciertos se han desarrollado en el Teatro Victoria Eugenia, que acogió un recital conmemorativo del segundo centenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga con Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza, y que recibió un lleno total con el espectáculo de la bailaora Eva Yerbabuena.

El Ciclo de Música Contemporánea vio incrementada su afluencia de público en su nueva ubicación, el centro Tabakalera, que acoge la oferta contemporánea de la Quincena.

En relación a la Quincena Andante, Alfaya ha destacado el concierto del que fuera líder de Oskorri Natxo de Felipe, junto a Kuarteto Philiperena, que reunió a más de 1.200 personas en Aranzazu.

El equipo de la Quincena trabaja ya en la próxima edición que cuenta como citas confirmadas con el tenor donostiarra Xabier Anduaga, la violinista Anne-Sophie Mutter, en la que será su tercera visita al ciclo, y el director Jaap van Zweden, que en 2027 estará con la Orquesta Filarmónica de radio France, cuya dirección musical asumirá el 1 de septiembre. EFE

(foto)

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