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El PSOE ve un "uso partidista" en las manifestaciones a favor de Ceuta y pide "serenidad": "La crispación no ayuda"

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La portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, considera que las manifestaciones de este miércoles en apoyo a Ceuta evidencian un "uso partidista" por parte del PP, a la vez que ha explicado que la dirección del partido ha aprobado un manifiesto de respaldo a la ciudad autónoma en el que se hace un llamamiento a la "responsabilidad, cooperación, compromiso y serenidad".

"La crispación no ayuda a Ceuta", ha proclamado la portavoz socialista en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE de este curso, que ha versado principalmente sobre la situación en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes.

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En este contexto, la portavoz del PSOE ha cargado contra la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del PP, por impulsar las concentraciones del próximo miércoles 2 de septiembre en favor de Ceuta sin haber contado con otros partidos políticos.

Bajo su punto de vista, si el PP en la FEMP hubiera pactado el texto para impulsar estas concentraciones, se hubiera alcanzado un acuerdo entre todas las formaciones: "Todos estamos con Ceuta".

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Sin embargo, Mínguez ha criticado las concentraciones que ya están convocadas para este miércoles 2 de septiembre porque, según ha dicho, "no se trata de estar con Ceuta cinco minutos en una plaza de un ayuntamiento y luego que Ceuta se caiga de la bandera cuando pide ayuda y solidaridad".

LAS CONCENTRACIONES SON CONTRA SÁNCHEZ

Al ser preguntada por la posible presencia de cargos municipales socialistas en estas manifestaciones, Mínguez ha admitido que en el PSOE "hay versos libres", aunque cree que la posición de Ferraz está "clara" respecto a estas concentraciones.

"La posición del PSOE es la que es, no queremos utilizar las concentraciones como uso partidista, sino que esas concentraciones no se hacen por Ceuta. Esas contraciones son contra Pedro Sánchez, como todo lo que promueve el PP", ha denunciado la portavoz socialista.

Y como han repetido en otras ocasiones, la dirigente socialista ha acusado al PP de Alberto Núñez Feijóo de "utilizar" la situación en Ceuta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como hacen con todo".

CONDENA "SIN AMBIGÜEDADES" DE LA VIOLENCIA

Tanto en el manifiesto como en la rueda de prensa de este lunes, el PSOE ha condenado "sin ambigüedades" toda forma de violencia en Ceuta, ya sea contra los inmigrantes, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas o contra organizaciones humanitarias.

"Ceuta necesita serenidad, cooperación y compromiso. Necesita que la política esté a la altura de su ciudadanía. Estar con Ceuta significa cumplir la ley, proteger la convivencia y trabajar juntos para recuperar la normaldiad garantizando al mismo tiempo los derechos humanos", añade el manifiesto de los socialistas.

Del mismo modo, Montse Mínguez se ha revuelto contra las "memeces" y los "bulos" que, a su juicio, están esparciendo PP y Vox sobre las vacaciones de Sánchez, enumerando las visitas del presidente del Gobierno y de los ministros a la ciudad autónoma desde la entrada masiva.

Y al ser preguntada por si el PSOE hace autocrítica por una posible tardanza en la gestión, la dirigente socialista ha defendido que esta crisis ha tenido "diferentes fases" y ha insistido en que el Gobierno ha estado en todas ellas.

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EuropaPress

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