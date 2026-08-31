El inglés Harvey Elliott llega a Manises para cerrar su cesión al Valencia

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Valencia, 31 ago (EFE).- El futbolista inglés Harvey Elliott llegó este lunes por la noche al aeropuerto de Manises para cerrar su cesión al Valencia.

Elliott, de 23 años, llega procedente del Liverpool después de que la pasada temporada estuviera cedido al Aston Villa, donde jugó nueve partidos.

El centrocampista inglés pasará este martes la revisión médica y después firmará su contrato como valencianista, que no dispondrá de opción de compra.

En su llegada al aeropuerto valenciano, Elliott dijo que está "muy agradecido" por la oportunidad de llegar al club de Mestalla, al que calificó como “un club increíble”.

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“Espero poder devolver al Valencia al fútbol europeo”, apuntó Elliott, que, sobre su posición en el terreno de juego, explicó que es más efectivo jugando de ‘10’, de mediapunta. EFE

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