El esplendor de Bayreuth despide un aniversario del Festival de Santander para el recuerdo

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Lola Camús

Santander, 31 ago (EFE).- El esplendor wagneriano de la Orquesta de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, ha cerrado este lunes el 75 Festival Internacional de Santander, que ha brindado al público una despedida a la altura de una edición para el recuerdo.

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La Orquesta del Festival de Bayreuth y tres de sus solistas, la soprano inglesa Catherine Foster, el tenor alemán Klaus Florian Vogt y el bajo-barítono estadounidense Nicholas Brownlee, han trasladado al público de Santander a la mítica Colina Verde, en un viaje por algunos de los momentos más brillantes, emocionantes y a veces sobrecogedores de la tetralogía 'El anillo del Nibelungo'.

El festival ha vuelto a colgar el cartel de "no hay localidades" para un concierto que ya prometía ser especial: la clausura del 75 aniversario, que ya de por sí es un acontecimiento, y la visita de una orquesta en una gira inusual por España, que ha sido la envidia de muchos aficionados europeos.

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Y es que este año Bayreuth, el festival que fundó el propio Wagner para representar sus óperas en una pequeña ciudad de Baviera, ha decidido festejar sus 150 años de vida sacando a sus cerca de 200 músicos del foso que también ideó el compositor en las entrañas del teatro, a la búsqueda del sonido ideal.

Una calurosa ovación con el público en pie ha despedido más de dos horas de concierto en las que el granadino Heras-Casado, el más wagneriano de los directores españoles en estos momentos, ha demostrado por qué ya es una presencia habitual en el festival bávaro.

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Heras-Casado tiene el honor de ser el primer español en inaugurar el Festival de Bayreuth, con 'Parsifal' en 2023, y ha diseñado junto a su directora, Katherina Wagner, un programa para la gira que concentra en dos horas las dieciséis que dura la monumental tetralogía: 'El oro del Rin', 'La Valquiria', 'Sigfrido' y 'El ocaso de los dioses'.

Desde la entrada de los dioses al Valhalla ('Al atarceder brilla el ojo del sol') a la escena final de 'El ocaso de los dioses', con una gigantesca Catherine Foster, la Orquesta de Bayreuth y los tres solistas han sumergido al público en el universo wagneriano, con su fuerza arrolladora, como la de la inolvidable 'Marcha fúnebre', su dramatismo y sus momentos más íntimos.

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Catherine Foster, que ha interpretado a Brunilda, y Klaus Florian Vogt, en el papel de Sigfrido, son dos veteranos de Bayreuth que han demostrado su buena química sobre el escenario y Jonathan Brownlee ha brillado en su 'Despedida de Wotan'.

Heras-Casado ha agradecido los largos minutos de aplausos tras la escena final con una 'propina' fuera de programa que ya ha terminado de enloquecer al público: la archiconocida 'Cabalgata de las walkirias'.

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Ha sido el broche para un festival redondo plagado de estrellas de la música clásica, desde grandes maestros como el pianista Grigori Sokolov o el director de orquesta Sir Neville Marriner a grandes y jóvenes talentos como la violinista María Dueñas.

El festival empezó con ópera, una muy aplaudida 'Flauta mágica' llegada de Salzburgo con Mozart en escena, y se ha ido con ópera en una edición que ha recuperado la lírica después de años de ausencia.

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Y ha habido ópera en múltiples formas. Con 'Dido y Eneas' de Blanca Li, bella hasta la lágrima, el ligero divertimento del 'Carnaval barroco' de La Pòeme Harmonique y la gala que protagonizaron dos portentos, Kathryn Lewek (La Reina de la Noche de la inauguración) y Piortz Beczala.

El festival se ha mantenido fiel a la tradición sinfónica que le hizo crecer, este año con protagonismo compartido con el piano, y de la danza y ha ahondado en su apuesta por las otras músicas, con otras dos citas para recordar, el viaje al alma de Portugal de Rodrigo Lêao y el cabaret del indescriptible Rodrigo Cuevas, que puso a bailar pasodobles al público y le regaló felicidad después del eclipse.

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Sin olvidar el otro festival, el que recorre los escenarios históricos de toda Cantabria, que cada año gana en seguidores.

También EFE se ha sumado al aniversario, con una exposición que ha recorrido sus 75 años de historia desde la mirada de los fotógrafos de la agencia. EFE

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(foto)