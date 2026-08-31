El centrocampista madrileño Víctor Corral rescinde su contrato con el Ceuta

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Ceuta, 31 ago (EFE).- El Ceuta anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista madrileño Víctor Corral para la rescisión de su contrato, al no entrar en los planes del técnico sevillano José Juan Romero para la presente campaña.

Víctor Corral, de 24 años, pone así punto final a su etapa como jugador del conjunto ceutí, en el que fue protagonista de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club, al ser el autor del histórico gol en Fuenlabrada (Madrid) que certificó el ascenso del conjunto blanco a LaLiga Hypermotion en mayo de 2025.

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Tras ser cedido la pasada campaña al Mérida, de Primera RFEF, el centrocampista comenzó este verano la pretemporada a las órdenes del técnico José Juan Romero y fue convocado en los dos primeros partidos ante Andorra y Las Palmas.

Sin embargo, no ha llegado a debutar con el equipo caballa esta temporada y ha decidido finalmente desligarse del club ceutí en el penúltimo día del mercado de fichajes. EFE

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