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El BNG cree que el Gobierno no está a la "altura" en la crisis de Ceuta y se desmarca de las concentraciones de la FEMP

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La líder del BNG, Ana Pontón, ha considerado que el Gobierno central "no está a la altura" de la situación que se está viviendo en Ceuta con la crisis migratoria y ha acusado a PP y Vox de tratar de "alentar" la xenofobia.

Preguntada al respecto en una rueda de prensa ofrecida este lunes, ha asegurado que la gestión "no puede contar con el apoyo" de su formación y ha lamentado que haya miles de personas en una situación en la que se están vulnerando los "derechos humanos", sin respetar "minimas cuestiones de humanidad". "Es algo que hay que denunciar y decir con toda la claridad", ha afirmado.

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Dicho esto, ha censurado que "la derecha y la extremaderecha" busquen que "se cronifique" la crisis para "hacer partidismo" y "alimentar las críticas de odio y xenofobia".

En este punto, ha cargado contra el "oportunismo del PP" al asegurar que dice "solidarizarse con Ceuta" al tiempo que "no quiere ser una solución" al problema. "Cualquier persona, si tiene corazón y es humana, no puede mirar para otro lado cuando hay niños y niñas en la situación en la que están en este momento. Y cuando un gobierno no tiene corazón, no podemos esperar nada", ha afirmado.

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Sobre este asunto y preguntada por el papel de Marruecos, Pontón ha afirmado que le resulta "imposible" creer que un movimiento de miles de personas como el registrado en Ceuta "se pudiese hacer sin la colaboración" del país.

"Está claro que tampoco sabemos por qué Pedro Sánchez puede querer exculpar a Marruecos de su responsabilidad en una acción de este tipo", ha manifestado para sostener que debe de ser un asunto que debe explicar el propio presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso.

NO PARTICIPARÁ EN LAS CONCENTRACIONES DE LA FEMP

Además, la líder de los nacionalistas gallegos ha confirmado que su formación no participará en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en todos los ayuntamientos en relación a la situación que se vive en Ceuta.

"Realmente son concentraciones encubiertas convocadas por el Partido Popular para seguir alentando el odio y la xenofobia, utilizando la FEMP de una forma partidista", ha dicho.

Además, ha sostenido que esta convocatoria demuestra el uso que el PP hace de esta institución y "está dispuesto a saltarse todas las líneas rojas en la precampaña frenética que ha puesto en marcha".

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