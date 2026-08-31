El Athletic cede a Aingeru Olabarrieta al Eldense

Guardar

Elda (Alicante), 31 ago (EFE).- El Athletic Club de Bilbao y el Eldense ha llegado a un acuerdo de cesión para que el futbolista Aingeru Olabarrieta sea jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, según confirmó este lunes la entidad alicantina mediante un comunicado oficial.

Aingeru Olabarrieta, de 20 años, es una de las perlas de la cantera de Lezama. Su progresión le llevó a debutar con el primer equipo rojiblanco antes de salir cedido al Andorra, en el que adquirió experiencia en LaLiga Hypermotion.

PUBLICIDAD

El nuevo jugador del Eldense es un extremo capaz de desenvolverse en ambas bandas y también como mediapunta. Según el club alicantino, Olabarrieta destaca por "su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para superar rivales en el uno contra uno".

Con la llegada del futbolista vasco, el Eldense ha firmado a tres jugadores en las últimas 24 horas, tras las incorporaciones del defensa central Iker Regio y del atacante Waldo Rubio. EFE

PUBLICIDAD

jas sm/ism