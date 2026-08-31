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Decenas de ceutíes protestan en la calle contra espacios de acogida cercanos a viviendas

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Ceuta, 31 ago (EFE).- Varias decenas de ciudadanos, principalmente pertenecientes a las viviendas militares situadas en la Avenida de Otero, han vuelto a protestar y concentrarse esta tarde noche para mostrar su rechazo a la acogida de migrantes en estas zonas.

En esta ocasión, los vecinos han protestado por la decisión del Gobierno de habilitar la antigua "Fábrica de harinas" como un espacio para la acogida de migrantes, han informado a EFE fuentes vecinales.

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Los vecinos han estado acompañados por Antonio Seoane, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), quien ha querido mostrar su respaldo a la concentración vecinal.

La asociación ha lamentado la situación de desinformación que padecen estos vecinos por parte del Ministerio de Defensa con respecto al uso de un local que está anexo a sus viviendas así como a un colegio concertado.

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Durante las protestas los vecinos han dejado claro que Ceuta no es un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, por permitir la utilización de esta antigua fábrica como lugar de acogida.

Los concentrados han mostrado banderas de España y Ceuta así como pancartas donde se leía "Los niños tenemos derechos", "Ceuta española siempre" o "Ceuta no se rinde".

El acto de protesta se ha desarrollado de forma pacífica. EFE

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