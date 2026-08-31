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Canarias critica que se ponga "al pueblo de Ceuta en medio de la confrontación política"

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Santa Cruz de Tenerife, 31 ago (EFE).- El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha criticado "el fracaso" de la administración central a la hora de dar una respuesta a la crisis migratoria en Ceuta y que se haya colocado a su población "en medio de la confrontación política".

Cree Cabello que el Gobierno de España "ha llegado mal y tarde a Ceuta", como lo hizo antes en Canarias frente al fenómeno migratorio, pues ha recordado que "la primera patera llegó casi hace 30 años y seguimos discutiendo casi sobre el mismo asunto".

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Ha censurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene una política migratoria clara ni una ruta definida", y ha opinado que lo que debería hacer es convocar a todas las fuerzas políticas en el Congreso y plantear "una política de Estado" para atender el fenómeno migratorio, "que es estructural y al que vamos a seguir enfrentándonos en los próximos años".

Ha reconocido los "avances" que se dieron en Canarias antes de la crisis de Ceuta, como los triajes o la designación de un mando único, reclamados durante meses por el Ejecutivo autonómico; pero estos, ha dicho, se produjeron "a costa del sufrimiento de los migrantes y del pueblo canario".

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Por lo demás, ha expresado la "preocupación" del Gobierno de Canarias por la mejora de las condiciones de navegación a partir de septiembre y un previsible aumento de la llegada de pateras y cayucos a las costas del archipiélago.

Esa preocupación, ha ahondado, se debe en parte a que "se está haciendo mala política del fenómeno migratorio" porque "se ha puesto al pueblo de Ceuta en medio de la confrontación y la crispación política".

Ha valorado que en Canarias se tuviera "el acierto de que, con ese modo canario, en lugar de enfrentarnos" a causa de la crisis migratoria hubo la capacidad de "plantear una serie de líneas de trabajo", como la reforma de la Ley de Extranjería u otros instrumentos, como los triajes.

"La realidad", ha dicho Cabello, es que a Canarias han llegado en lo que va de año 5.138 personas migrantes adultos, 972 menores, de los cuales 231 han sido trasladados a otras comunidades.

Con lo cual, "el sistema, con sus dificultades, que son muchas, sigue trabajando", ha concluido el portavoz del Gobierno de Canarias, quien ha anunciado que el próximo lunes se celebrará en Madrid una reunión bilateral con el Estado a la que acudirá la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. EFE

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