Bernal: "Raphinha es un referente"

Guardar

Barcelona, 31 ago (EFE).- El centrocampista del Barcelona Marc Bernal elogió la actuación de su compañero Raphael Dias 'Raphinha', autor de un doblete ante el Rayo, al asegurar que "es un referente" en el vestuario azulgrana.

"(Raphinha) Es un referente. nos ayuda mucho a los jóvenes, es muy cercano y lo respetamos mucho", dijo el centrocampista catalán, en declaraciones a DAZN, sobre el brasileño, autor de cinco goles tras las tres primeras jornadas ligueras.

PUBLICIDAD

Bernal también destacó el buen partido de Lamine Yamal, que se estrenó como goleador esta temporada con otro doblete.

"En los últimos partidos no había podido meter, pero ya ha demostrado la calidad que tiene. Hoy ha podido meter y nos alegramos por él", agregó.

PUBLICIDAD

Sobre el partido, con el que el Barça ya suma un pleno de 9 puntos en LaLiga, Bernal instó a sus compañeros a "seguir trabajando" para "intentar conseguir todos los objetivos y entrenar cada día".

Al ser preguntado por lo que significa para él la llegada de Rodrigo Hernández 'Rodri', que juega en su posición, el jugador de Berga aseguró que "la competencia es buena y, sobre todo, sana". EFE

PUBLICIDAD

avm/vmc