Beñat San José: "Necesitamos una plantilla más completa"

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, reconoció este lunes, después de la derrota ante el Barcelona (5-2), que su equipo necesita "una plantilla más completa" para revertir un complicado inicio de temporada, en el que suma un solo punto de los nueve disputados.

"Creo que necesitamos una plantilla más completa y en eso está trabajando la dirección deportiva. Estoy muy contento con mis jugadores, pero está claro que necesitamos algunos jugadores más", apuntó el guipuzcoano a los micrófonos de DAZN.

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El técnico vasco admitió que la calidad individual del conjunto azulgrana acabó decantando el encuentro, aunque resaltó la actitud de sus futbolistas durante los noventa minutos.

"Luego el Barcelona tiene jugadores con un talento extraordinario que te pueden marcar en cualquier momento. Lo que más me ha gustado de mis jugadores es que en ningún momento le hemos perdido la cara al partido", afirmó.

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San José consideró que el Rayo tuvo "opciones de igualar el choque" después de situarse 3-2 en el marcador, y pese al mal arranque liguero aseguró que el equipo mantiene clara su hoja de ruta.

"En tres partidos, un punto no es lo que queremos, pero tanto yo como el equipo lo tenemos muy claro: es una identidad muy clara, muy marcada. En cada partido, hemos tenido situaciones bastante adversas con decisiones que no nos han ayudado, pero yo veo bien a los jugadores", concluyó. EFE

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