Balliu: "Se ha impuesto la calidad"

Barcelona, 31 ago (EFE).- El lateral del Rayo Vallecano Iván Balliu lamentó este lunes, tras la derrota ante el Barcelona (5-2), que pese a adelantarse en el marcador con el tanto de Sergio Camello, finalmente se impuso "la calidad" que atesora el conjunto azulgrana.
"Hemos intentado dar un paso adelante, con Lejeune saltando al cuadrado del '10', pero se ha impuesto la calidad, todo hay que decirlo", reconoció el jugador español con pasaporte albanés en declaraciones a DAZN.
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Pese a que el cuadro rayista comenzó "muy bien", Balliu ha apuntado que tras el 0-1 se metieron "rápidamente en bloque bajo", lo que irremediablemente les perjudicó en el resultado final, así como todo el ruido que envuelve al club, que no puede jugar en su estadio.
"Todo lo que nos envuelve, todo el ruido no ayuda. El equipo es lo que es, estamos con todo, pero el ruido que hay, no te voy a engañar, no ayuda nada", concluyó. EFE
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avm/vmc
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