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Arteta, sobre fichajes: “Hasta este martes por la noche trataremos de mejorar el equipo”

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Redacción deportes, 1 sep (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, explicó este lunes, tras el triunfo por 0-1 contra el Aston Villa, que el club londinense va “a tratar de mejorar el equipo” durante el último día del mercado de fichajes, cuyo plazo concluye este martes por la noche, sin revelar ni las posiciones ni los nombres que interesan.

“Como ya he dicho, estamos tratando de mejorar el equipo y hasta este martes por la noche vamos a intentar hacerlo. He estado desconectado del mundo durante 24 horas, porque creo que mi energía probablemente tiene que estar en el partido, pero volveré a ella ahora”, declaró el técnico, según recoge la página web oficial de su club.

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El Arsenal ha sido vinculado a un interés por el delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez, al que, por ahora, no le convence ir a jugar al conjunto londinense, tras su frustrado fichaje por el Barcelona durante este verano.

Preguntado Arteta por si necesita más recursos en su plantilla, el técnico contestó que dependerá de las lesiones que sufran durante la temporada. “Podemos hablar de ahora, pero podría cambiar. Sabíamos que si teníamos una lesión en la línea de atrás con Jurrien (Timber) fuera, estaríamos en un gran problema, así que tuvimos que fichar a Ezri (Konsa)”, repasó.

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“Hoy, Mosquera no pudo continuar, por lo que sabemos que la profundidad de la plantilla tiene que ser realmente grande cuando estamos luchando por cuatro competiciones de la manera en que también jugamos, así que vamos a intentar hacerlo”, añadió el técnico, sin revelar quién o quienes son los objetivos en el último día del mercado de fichajes. EFE

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