Andalucía exige al Gobierno que "cumpla su palabra" y devuelva a "todos" los migrantes

Guardar

Sevilla, 31 ago (EFE).- La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha exigido al Gobierno central que "cumpla su palabra" y devuelva a "todos" los migrantes que llegaron a Ceuta a finales del mes pasado como anunciaron, ha añadido, los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares.

La también portavoz del Ejecutivo andaluz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha añadido que la crisis migratoria de Ceuta, en la que el Gobierno central pide que las comunidades acojan a menores migrantes, no ha supuesto un foco de tensión con su socio, Vox, con el que gobiernan en coalición porque "no se ha incumplido el pacto" que mantienen.

PUBLICIDAD

"Ha sido el Gobierno de España, a través de dos ministros, el que ha dicho que todas las personas que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir de Ceuta", ha abundado España, quien ha afeado al Ejecutivo central que "cada día dice una cosa diferente".

Ante la petición de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de acoger a los menores migrantes llegados a Ceuta para "destensionar" la situación, la vicepresidenta tercera de la Junta ha asegurado que el Gobierno central dice "una cosa un día y la contraria al otro" y que, pese a que hay un mando único, no sabe quién "dice la verdad" y, aunque ha asegurado que el Ejecutivo andaluz cumplirá la ley, ha insistido en el compromiso del Gobierno central de devolver a todos los migrantes.

PUBLICIDAD

El Gobierno andaluz, se ha comprometido la consejera, no va a "mirar para otro lado como otras administraciones", en referencia al Ejecutivo central, al que ha afeado el hecho de que un mes después del inicio de la crisis no haya vuelto la normalidad a las calles de Ceuta.

"Lo que pasa al otro lado del Estrecho no nos es ajeno", ha añadido la portavoz del Gobierno andaluz, quien ha señalado que la Junta analiza propuestas de colaboración con los empresarios ceutíes con medidas como promoción turística, deportiva y cultural de la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

"Andalucía nunca dejará tirada a Ceuta y a los ceutíes", ha recalcado la consejera, quien se ha comprometido a ayudar a la ciudad autónoma "en todo" lo que pueda la Junta y permita la ley. EFE