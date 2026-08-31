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Alemania lidera el 'ranking' de la FIH tras el título mundial ante España, que es sexta

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Madrid, 31 ago (EFE).- Alemania lidera la clasificación masculina de la Federación Internacional de Hockey (FIH), después de lograr este domingo su segundo título mundial consecutivo en Bélgica, al derrotar en la final por la mínima (0-1) a España, que es sexta.

El cuarto título de Alemania, que también ganó en 2002, 2006, y 2023 les sitúa con 3.720 puntos al frente de la tabla, en la que ha desbancado a Bélgica del liderato, ahora segunda (3.692) después de acabar séptima en el Mundial que concluyó ayer, celebrado en Bélgica y Países Bajos.

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Tras el subcampeonato de España, que es el tercero que logra después de las platas de 1971 y 1998, además del bronce en 2006, el equipo que dirige el técnico argentino Max Caldas figura en sexta posición con 3.473 puntos, seguida por Inglaterra en el séptimo puesto con 3.431 puntos.

La FIH actualizó este lunes su clasificación y destacó que desde el primer clasificado del Mundial, Alemania, hasta el séptimo, Inglaterra, los equipos están separados por apenas 289 puntos.

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Australia (3.583) se ubica en la tercera posición, después de ganar a Inglaterra en el partido por el quinto puesto que les permitió subir tres escalones.

La victoria de Argentina sobre Países Bajos (1-2) en el partido por la medalla de bronce, el primer metal de 'Los Leones' en un Mundial, los elevó al cuarto lugar (3.512) por delante de los neerlandeses, tres veces campeones del mundo y oro olímpico en París, que ahora son quintos (3.481).

India (3.072) se mantiene como el equipo asiático mejor clasificado en el 'ranking' masculino y se sitúa en la octava posición, la misma con la que comenzó la competición y que también coincide con su clasificación final en la Copa del Mundo.

Nueva Zelanda, que terminó novena en la Copa del Mundo, le sigue (2.965) delante de Francia (2.841) que completa el top diez y que concluyó el Mundial en decimotercer lugar detrás de Irlanda, Pakistán y Sudáfrica. EFE

(foto)

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