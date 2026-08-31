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Alcaraz tras su regreso triunfal en Nueva York: "Estaba más nervioso de lo habitual"

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Nueva York, 31 ago (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, que firmó este lunes un exitoso regreso tras más de cuatro meses de ausencia por lesión, reconoció haber saltado a la pista "más nervioso de lo habitual", pero con el objetivo claro de volver a disfrutar del tenis.

"Para ser sincero, fue un día difícil para mí, pero al mismo tiempo muy bonito. Empecé el día muy, muy nervioso", confesó el actual número 3 del mundo, que hoy se impuso al ruso Roman Safiullin en su estreno en el Abierto de Estados Unidos por un triple 6-4.

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Alcaraz dijo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, que el parón de cuatro meses y medio por una lesión en la muñeca derecha hizo que se olvidara de cómo era un día de partido. "Estaba calentando y no recordaba realmente lo que solía hacer. Fue como volver a recuperar esa sensación", explicó sobre esa incertidumbre inicial.

"Una vez que pisas la cancha sin haber jugado un partido oficial desde la primera ronda, obviamente quieres ganar y no sabes qué va a pasar después de casi cuatro meses y medio. No sabes cómo reaccionará tu cuerpo, tu mente, todo", señaló.

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Para Alcaraz fue clave disfrutar este lunes en el partido contra Safiullin: "Hoy ha habido más disfrute que nivel de juego, pero ambas cosas están bastante arriba. Teníamos muy claro, tanto mi equipo como yo, que hoy era para disfrutar".

El estado físico del murciano era la gran incógnita del torneo. Alcaraz lució durante el choque una manga de compresión y una muñequera blanca en el brazo derecho.

"Ahora mismo no me duele nada (la muñeca). Me sentí genial. El brazo, la muñeca, todo se sintió de maravilla, así que estoy muy contento de no tener dolor", afirmó.

El único aspecto que requirió ajustes evidentes fue el servicio, que registró una velocidad media más baja de lo habitual durante el encuentro.

"Probablemente el saque sea el golpe con el que más he estado batallando", anotó, aunque matizó que la reducción de velocidad respondió en gran medida a una elección estratégica ante las características del ruso.

"Hay algunos jugadores a los que les cuesta un poco cuando sacas más lento de lo que quieren para restar. Gran parte de esa velocidad es por táctica, pero voy a intentar sacar mejor", apuntó.

Alcaraz, que busca revalidar el título en Flushing Meadows, destacó la importancia de la fortaleza mental y el apoyo de su círculo cercano para perder el miedo a la lesión.

"La confianza plena que tengo en mi equipo es lo que me hace estar más tranquilo y no pensar en nada más allá de lo que tengo que hacer en la pista", concluyó el español, que se medirá el miércoles con el portugués Jaime Faria en la siguiente ronda del torneo neoyorquino. EFE

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