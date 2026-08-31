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Aitana Bonmatí vuelve a trabajar con el grupo y su regreso está más cerca

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Barcelona, 31 ago (EFE).- La centrocampista catalana Aitana Bonmatí fue este lunes la principal novedad en el entrenamiento del Barcelona, un día después de la victoria ante el Costa Adeje Tenerife (5-0) en el estreno liguero, al trabajar por primera vez con el grupo.

La tres veces ganadora del Balón de Oro, que hasta ahora había llevado a cabo su recuperación de forma individual, se ha incorporado a los ejercicios colectivos junto a las futbolistas que no fueron titulares en el primer partido de la Liga F Moeve.

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El club azulgrana confirmó su presencia en la sesión a través de sus redes sociales.

La internacional española todavía no ha disputado ningún minuto esta temporada, dentro de una planificación personalizada diseñada por el área de preparación física y un programa específico de fisioterapia para tratar las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo, consecuencia de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

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Su regreso a la competición será progresivo y, por el momento, el club catalán no ha establecido una fecha concreta.

Su reincorporación supondrá un refuerzo diferencial para el técnico Pere Romeu, que recuperará con ella a su principal referente creativo en la medular. EFE

avm/vmc/ism

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