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2-2. El Burgos deja escapar dos ventajas ante una Real que no se rindió

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Burgos, 31 ago (EFE).- El Burgos y la Real Sociedad B empataron este lunes en El Plantío (2-2) en un encuentro de máxima igualdad y alternativas en el que el conjunto burgalés llegó a ponerse dos veces por delante, pero no pudo conservar la ventaja ante un rival que compitió hasta el final.

El conjunto donostiarra comenzó más animado en ataque, aunque fue el Burgos el que se adelantó en el marcador. Agote tocó el balón con una mano dentro del área y, tras la revisión del VAR, el colegiado señaló penalti.

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Curro Sánchez asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros para poner por delante a los locales.

Álex Forés tuvo poco después una buena oportunidad para ampliar la ventaja, pero Fraga evitó el segundo tanto y la Real pudo igualar el encuentro, pero Carrera no acertó a aprovechar un error defensivo del Burgos y su disparo se marchó fuera.

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El delantero donostiarra sí encontró el premio en el minuto 37, después de que Dani Díaz aprovechara un nuevo fallo de la zaga burgalesa para superar a Dadie con un autopase y recorrer más de 60 metros antes de asistir a Carrera, que solo tuvo que empujar el balón para establecer el 1-1.

El Burgos volvió a marcar antes del descanso por medio de Forés, pero el tanto fue anulado por fuera de juego, una circunstancia que volvería a repetirse en la segunda mitad.

Tras el paso por los vestuarios, los de Sergio Francisco recuperaron la ventaja. Fraga no consiguió despejar con acierto un disparo de Llabrés desde fuera del área y Forés, atento al rechace, puso el 2-1.

La reacción de la Real fue inmediata. Astiazarán conectó un saque de esquina y Cantero rechazó su remate, pero Gorosabel recogió el balón suelto y, pese al intento de Curro por impedirlo, estableció de nuevo el empate.

La entrada de Mollejo y el debut de Jon Karrikaburu dieron un nuevo aire al Burgos, aunque el conjunto local no logró generar ocasiones claras para volver a ponerse por delante.

En el tiempo añadido, el Burgos volvió a celebrar un gol, anotado por David González, pero el árbitro lo anuló por una falta de Mollejo sobre Fraga en la acción previa, dejando el marcador definitivo en 2-2.

- Ficha técnica:

2 - Burgos: Cantero, Dadie, Sergio González, Grego Sierra, Vilarrasa (Brais Martínez min 61); Gragera (Marcelo min 75), Galdames; David González, Curro (Karrikaburu min 61), Javi Llabrés (Fermín min 61) y Álex Forés (Mollejo min 68).

2 - Real Sociedad B: Fraga, Garro, Balda, Kita, Agote; Díaz (Carbonell min 69), Lebarbier ( Eceizabarrena min 82), Aguirre (Mariezkurrena min 69), Gorosabel (Adjabeng min 82); Astiazaran y Carrera (Soroeta min 93).

Goles: 1-0, m.12: Curro (p). 1-1, m.37: Carrera. 2-1, m.56: Alex Forés. 2-2, m.63: Gorosabel.

Árbitro: Iosu Galech (comité navarro). Amonestó por los locales a Sergio González (min 55) y por los visitantes a Astiazaran (min 29), Balda (min 84)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 10.092 espectadores. Se brindó un homenaje a Curro Sánchez con motivo de sus 150 partidos con el club burgalés. EFE

vfr/ism

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