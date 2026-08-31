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108-106. España muere en la orilla ante Grecia y se complica el camino al Mundial

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La selección española perdió este lunes en Grecia tras una prórroga (108-106) en un partido intenso en el que Darío Brizuela dispuso de una última posesión para haber igualado el marcador o incluso haberse llevado el triunfo, pero el lanzamiento del jugador del Barcelona ni tan siquiera tocó aro y España sumó su tercera derrota consecutiva, que le complica el camino al Mundial de Catar.

El combinado heleno, que llegaba con el agua al cuello a la cita, como colista del grupo y sin margen de error, se mete de lleno en la pelea por las tres plazas para la cita mundialista de la mano de su acierto exterior, con 15 triples monopolizados, casi exclusivamente, por el dúo Tyler Dorsey y Konstantinos Mitoglou, ambos con 29 puntos.

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En el bando español destacaron los jóvenes Mario Saint-Supéry y Aday Mara, para sostener al equipo y meterse en un partido que parecía perdido a falta de cinco minutos, para después aparecer Joel Parra, Pradilla o, en el tramo final, Darío Brizuela para conducir el choque a un final taquicárdico.

Tardó el equipo de Chus Mateo en cogerle el tono al encuentro, muy errático en los lanzamientos, encadenando pérdidas y demasiado blando en defensa, lo que aprovechó su rival, necesitado por su situación, para colocar un 8-0 en poco más de dos minutos.

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Sin embargo, el partido cambió de manera notable con la entrada de Álvaro Cárdenas en la dirección, pero sobre todo de Aday Mara, para asegurar el rebote, intimidar a los lanzadores griegos e incluso permitirse un costa a costa botando para asistir a Parra e igualar el marcador (13-12) tras un 0-8 de parcial.

España empezó a carburar con la dirección y anotación de Mario Saint-Supéry y las rotaciones se hicieron notar, ante la escasa aportación de los veteranos para, desde ese golpe en la mesa de la juventud colocarse por delante, 19-24 en los inicios de segundo cuarto.

El combinado griego, sin su máxima estrella, Giannis Antetokoumpo, tuvo que recurrir a la muñeca de Mitoglou, martilleando con sus triples -cinco de cinco en la primera mitad- para darle una mínima ventaja a los suyos al descanso, 43-42, pese a competir en el acierto exterior con un muy acertado Sergio De Larrea.

En la reanudación el partido se colocó en las manos expertas de Nick Calathes para conducir a su equipo a rentas en torno a la decena de puntos (67-58) sin capacidad de respuesta solvente en España que parecía tener todo perdido a falta de cinco minutos (75-64), pero un cambio defensivo con "caja+1" de Mateo permitió recuperar balones y anotar canastas fáciles para entrar en otro escenario.

Ahí es donde apareció el omnipresente Dorsey para, con sus triples estratosféricos, complicar la situación pero aún así el equipo de Chus Mateo tuvo el balón para diseñar una jugada que le diera la prórroga y Juancho Hernangómez callar a la afición del Panatinaikos que le idolatra con un triple frontal.

El partido parecía más de color visitante por el dominio de Mara bajo el aro, pero una falta antideportiva sacada por Thanasis Antetopoulos al aragonés dejó a España mermada de su capacidad intimidatoria para tenerse que jugar su suerte con otro tipo de bazas.

Nunca bajó los brazos el equipo español que, con dos triples de Brizuela, recuperó todas sus opciones e incluso podría haberse puesto por delante si los colegiados hubieran entendido como antideportiva una acción sobre Parra de Dorsey tras robo de balón del barcelonista, pero aún así un tiro libre errado dio una última posibilidad que no aprovechó el escolta donostiarra que confió en su momento sin encontrar el espacio adecuado.

La derrota, tercera consecutiva, deja a España dependiendo de otros resultados para mantener el liderato del grupo, complicándose la situación para una próxima ventana, la del mes de noviembre, donde visitará Montenegro y recibirá a Grecia en un escenario diferente, ya que previsiblemente la convocatoria tendrá notables ausencias.

- Ficha técnica:

108- Grecia (19+24+24+19+22): Calathes (13), Dorsey (29), Kostas Antetokoumpo (4), Charalampopoulos (4), Mitoglou (29); Kalaitzakis (2), Thanasis Antetokoumpo (6), Toliopoulos (11), Larentzakis (2), Karagianidis (5), Bazina (3), Netzipoglou (-).

106- España (20+22+16+28+20): Alberto Díaz (2), Brizuela (14), Hugo González (4), Juancho Hernangómez (5), Willy Hernangómez (-); Cárdenas (9), Mara (15), Saint-Superry (16), Parra (18), Miller (4), Pradilla (10), De Larrea (9).

Árbitros: Wojciech Liszka (Polonia), Martin Vulic (Croacia), Michal Proc (Polonia). Eliminados Charalampopoulos (M. 43) por Grecia y Aday Mara (M. 42) por España.

Incidencias: Encuentro disputado en el OAKA de Atenas correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase de clasificación para el campeonato del mundo de Catar 2027.EFE

fps/asc

(FOTO)

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