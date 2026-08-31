1-2. El Castellón alcanza el coliderato

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Vigo, 31 ago (EFE).- El Castellón se aupó al coliderato después de vencer al Celta Fortuna (2-1) en Balaídos, donde fluyó y convenció en el primer tiempo y sufrió en la última media hora para mantenerse invicto y firmar un gran arranque de curso con siete puntos de nueve posibles.

En Balaídos, Pablo Hernández apostó de inicio por una línea de tres centrales y dos carrileros muy profundos, y la respuesta colectiva fue inmejorable. Su equipo sometió durante los primeros 45 minutos al filial celeste. Únicamente la falta de pegada de sus atacantes evitó que dejase el partido resuelto al descanso.

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Desde el arranque, el equipo ‘orellut’ ahogó a su rival con una intensa presión y un juego muy fluido. A eso se unió que a la joven defensa gallega le faltó contundencia. Fran Castillo estrenó titularidad celebrando el gol que abrió el camino a la victoria de los suyos, después de un enorme desajuste defensivo del Celta Fortuna.

El dominio visitante era abrumador. A las jóvenes promesas celestes les costaba quitarle el balón a un rival que rozó el segundo gol con un disparo cruzado de Córdoba que se estrelló en la red lateral y una acción individual de Camara, que falló en el mano a mano ante Coke Carrillo. Todo eso en el primer cuarto de hora.

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En el descanso, Fredi Álvarez movió ficha porque su equipo solo había asustado al rival con un cabezazo de Álvaro Marín. Burcio y Kibet entraron en escena. Y nada más reanudarse el duelo, tras un robo de Kibet al central Alberto, Ángel Arcos disfrutó de una clarísima oportunidad. Su disparo se le fue demasiado alto.

Perdonó el filial celeste y lo pagó. En la siguiente jugada, el Castellón encarriló su triunfo con una gran acción de Pablo Santiago, que, tras recibir de Fran Castillo, sentó a dos defensores y batió a Coke con un tiro cruzado.

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Dos fallos defensivos del Celta Fortuna y dos goles del Castellón, al que Coke Carrillo privó del tercer gol con una gran parada al remate de Camara en el minuto 53. Pero ni eso apagó al filial celeste, que consiguió meterse en el partido en el minuto 80 con un gol de Óscar Marcos, al que Hugo Cuenca encontró entre líneas con una genialidad.

El Celta Fortuna se desmelenó tras ese gol. Se lanzó a por un Castellón que empezó a sufrir para conservar una victoria que casi pierda en los últimos minutos: Somuah estrelló su disparo en el larguero y Davila remató demasiado alto.

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- Ficha técnica:

1 - Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Meixús (Kibet, min.46), Anxo; Milla, Capde (Hugo Cuenca, min.65), Antañón (Burcio, min.46), Joel López; Óscar Marcos (Davila, min.80), Ángel Arcos y Álvaro Marín (Somuah, min.65).

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2 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto, Sienra, Córdoba (Alcazar, min.64); Juanjo Nieto (Sánchez, min.64), Barri (Vlak, min.89), Álvaro Martín, Fran Castillo (Gala, min.64); Pablo Santiago (Rego, min.80) y Camara.

Goles: 0-1, min.9: Fran Castillo. 0-2, min.48: Pablo Santiago. 1-2, min.79: Óscar Marcos.

Árbitra: Olatz Rivera (comité vasco). Amonestó a Joel López (min.73) por parte del Celta Fortuna, y a Camara (min.52) y Fran Castillo (min.59) y Álvaro Martín (min.89) por parte del Castellón.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos. EFE

Dmg/ism