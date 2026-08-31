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0-1. Pegada, firmeza y victoria del Arsenal

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El Arsenal va más allá del talento, los recursos y la firmeza defensiva, también tiene ímpetu y pegada, capaz de inventarse un gol y una victoria en el minuto 58, porque Riccardo Calafiori se lanzó por el suelo como si estuviera en su área y rebañó un balón que remachó Saka para un pleno de seis puntos que lo sitúa sólo detrás del Manchester City (0-1).

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Fue Eberechi Eze, surgido desde el banquillo en el intermedio en sustitución de Christos Tzolis (120 millones de euros ha pagado entre los dos el conjunto ‘gunner’ en los últimos seis meses), quien rompió primero las líneas con su desmarque y su pase al espacio para la llegada del internacional que era central, pero ya juega de todo lo que se proponga.

Se lanzó también Bukaso Saka para empujar el 0-1, entre él y el defensa, cuando el Arsenal, por primera vez en todo el encuentro, se sentía realmente cerca de la portería defendida por Suzuki. En la primera parte apenas creó nada en el área, más allá del balón. En los minutos jugados entonces de la segunda, Odegaard rozó el gol. También se invalidó un penalti señalado a primera vista por el árbitro. Fue fuera del área. Lo rectificó el VAR.

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También había sufrido el Arsenal rigurosidad, la intensidad y los contragolpes del Aston Villa, que asustó a su rival desde el principio con un derechazo de Emi Buendía que rechazó el larguero y que se sintió con tantas posibilidades como el bloque de Mikel Arteta durante todo el primer tiempo, exigido de una reacción tras el 4-0 en Brighton.

No decayó la potencia del Aston Villa, que necesitaba el gol. Veinte minutos para el final. Mikel Arteta incluyó a Mikel Merino y Bruno Guimaraes en el campo. Mas frescura para su medio campo. Unai Emery contestó con Alysson y Tammy Abraham, por Hemmings y el debutante Nico Jackson, por el que ha pagado 70 millones de euros desde el Chelsea.

La falta al Arsenal, en cualquier caso, un goleador más poderoso. Kai Havertz no lo es del todo. Su indudable calidad no lo transforman en un indudable goleador. La ocasión que falló ante Suzuki, por muchos reflejos que demostró el portero con su pie izquierdo, debía ser el gol, el 0-2, la sentencia. Pero no lo fue. Por eso, el Arsenal pensó en Julián Alvarez. En el banquillo estaba Viktor Gyokeres, que tiene más gol, pero menos clase, que Havertz.

Se fue lesionado Mosquera en el tramo final. El internacional español reclamó el cambio. Su lugar lo ocupó por Ezri Konsa, ahora en el Arsenal, enfrentado a su exequipo, a su casa durante los últimos siete años. En el 84 demostró aún más la plantilla que tiene el Arsenal, cuando reemplazó a Rice para dar recorrido a Zubimendi. Entre los dos, le costaron 200 millones de euros al conjunto londinense, el vigente y sólido campeón. El Arsenal es penúltimo, con cero puntos.

- Ficha técnica:

0 – Aston Villa: Suzuki; Cash (Wan Bissaka, min. 78), Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Hemmings (Alysson, min. 71); McGinn, Barkley (Garnacho, min. 78), Buendía; Nico Jackson (Abraham, min. 71).

1 – Arsenal: David Raya; White, Mosquera (Konsa, min. 79), Gabriel Magalhaes, Calafiori; Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, min. 71), Rice (Zubimendi, m. 85); Saka, Odegaard (Merino, min. 71), Tzolis (Eze, min. 46); Havertz.

Gol: 0-1, min.58: Saka.

Árbitro: Jarred Gillett. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Alysson (min. 80), McGinn (min. 81) y Maatsen (m. 93).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la ‘Premier League’ inglesa disputado en Villa Park ante unos 43.000 espectadores. EFE

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