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La Católica empata e impide que Independiente imponga récord de victorias en Ecuador

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Quito, 29 ago (EFE).- La Universidad Católica impidió este sábado que el Independiente del Valle impusiera un nuevo récord de triunfos consecutivos tras el empate 2-2 en la vigésima séptima fecha de la liga profesional ecuatoriana.

El cuadro del Valle ganaba hasta el minuto 61 por 2-0, con goles de Ronald Briones y Juan Riquelme Angulo, con lo que imponía la nueva marca de 12 victorias consecutivas, pero con el empate quedó con las mismas once que había conseguido El Nacional en 1976.

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El uruguayo Mauricio Alonso, en el minuto 61, y el panameño Azarías Londoño, en el 62, frenaron la racha victoriosa del cuadro que dirige el entrenador uruguayo Joaquín Papa.

Mientras el Independiente del Valle acumuló 68 puntos, la Universidad Católica accedió al segundo lugar con 44 unidades, a la espera de otros resultados.

Por su parte, la Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió por 2-1 en su visita al Guayaquil City y se quedó en el quinto lugar con 41 unidades.

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El cuadro que dirige el argentino Gustavo Álvarez se adelantó a través del extremo Yerlin Quiñónez, pero el equipo guayaquileño remontó con anotaciones de Miller Bolaños y del argentino Diego Dorregaray, por lo que alcanzó el noveno lugar, con 36 puntos.

Mientras el colista del torneo, el Manta, derrotó por 2-0 a Barcelona, con anotaciones del uruguayo Joaquín Vergés y de José Angulo, por lo que el cuadro barcelonista continúa en el sexto puesto con 39 puntos.

La vigésima séptima fecha de la Liga Pro concluirá este domingo con los partidos: Aucas-Libertad; Orense-Macará y Emelec-Leones del Norte. EFE

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