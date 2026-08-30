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Diane Parry sorprende, vence a Elise Mertens y es campeona del Abierto de Monterrey

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Monterrey (México), 29 ago (EFE).- La francesa Diane Parry, número 50 del mundo, sorprendió este sábado a la belga Elise Mertens, lugar 24 en el ránking de la WTA y segunda favorita, para proclamarse campeona del Abierto de Tenis de Monterrey.

Parry se impuso con parciales de 6-4, 0-6 y 6-3.

En el primer set, la francesa, de 23 años, que superó en la semifinal a la estadounidense Ann Li, quinta favorita, arrancó de forma consistente con golpes muy efectivos desde el fondo de la cancha; metió su saque y rompió el servicio de su oponente en el segundo juego, y con su servicio tomó ventaja de 4-1.

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La belga, de 30 años, que en la semifinal eliminó a la checa Nikola Bartunkova, se mostró imprecisa en los primeros tres juegos, pero ajustó sus contestaciones desde el fondo de la cancha y rompió en el juego siete, conservó su saque e igualó 4-4, pero no fue suficiente.

Parry se mantuvo fuerte en su servicio y rompió en el juego 10 para llevarse la manga 6-4.

Mertens regresó a la cancha con gran intensidad y precisión, al contrario de Parry, quien se mostró errática y con una baja de forma debido a una molestia en la cadera, por la que recibió atención médica.

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Una situación que aprovechó la belga para quebrar en el juego uno, tres y cinco de la segunda manga y concluir la demolición con su servicio para imponerse en el segundo set por 6-0.

Parry se sacudió la serie de errores de la manga anterior y comenzó la tercera sacudiéndose dos puntos para rompimiento en el juego uno y dos más en el tres, además de un quiebre en el juego dos y seis ante la desesperación de Mertens.

La belga intentó reaccionar con rompimiento en el siete, pero la joven francesa consumó el triunfo por 6-3 en el set con su saque.

El Abierto de Tenis de Monterrey WTA 500, que se disputó en pista dura, cuenta con una bolsa de premios de poco más de 1.2 millones de dólares. EFE

(foto)

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