Un joven de 22 años fallece ahogado al caer al mar cuando estaba pescando en San Sebastián

San Sebastián, 29 ago (EFE).- Un joven de 22 años ha fallecido ahogado este sábado tras caer al mar cuando se encontraba pescando junto a otra persona en una zona de rocas en la punta de Monpas, en un extremo de la playa de La Zurriola de San Sebastián, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Efectivos de la Ertzaintza, Bomberos y de la Cruz Roja se desplazaron al lugar tras recibir una llamada alertando del suceso hacia las 18.40 horas.
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El cuerpo del joven fue recuperado del agua por los Bomberos, pero los equipos sanitarios que lo atendieron ya en tierra no pudieron hacer nada por salvar su vida. EFE
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