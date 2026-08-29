Un conductor que huía de los Mossos provoca un accidente en la AP-7 con nueve heridos

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Barcelona, 29 ago (EFE).- Un conductor que huía de los Mossos d'Esquadra tras cometer presuntamente un robo ha provocado este sábado un accidente con nueve heridos, uno de ellos crítico, al circular en dirección contraria por la AP-7 en El Papiol (Barcelona).

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha invadido el sentido contrario al encontrarse con una retención y comprobar que había patrullas tras él, para evitar quedar atrapado entre los coches detenidos.

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El cuerpo policial ha descartado que se tratara de una persecución al uso y ha precisado que el vehículo había sido detectado previamente, pero que los agentes no lo seguían de cerca.

En la colisión, ocurrida sobre las 16:05 horas en el enlace con la B-23 en sentido Barcelona, se han visto implicados tres turismos y ha obligado a cortar la autopista durante más de tres horas.

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Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el herido en estado crítico ha sido trasladado al hospital Parc Taulí de Sabadell, cuatro heridos en estado menos grave al Consorci Sanitari de Terrassa y otros cuatro leves al Hospital Mútua de Terrassa.

Al lugar del accidente se han desplazado diez ambulancias del SEM y siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat, que han tenido que excarcelar a varios de los heridos que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos accidentados.

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Poco antes de las 19:30 horas ha podido ser reabierta la autopista, donde se registran sin embargo retenciones de 2 kilómetros para enlazar con la B-23 en sentido Barcelona, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

Otros dos accidentes de tráfico han causado también retenciones en la AP-7, igualmente en sentido Barcelona, en la Granada del Penedès y Gelida, en este sábado en el que se registra un tráfico intenso en varias vías catalanas por el regreso de las vacaciones. EFE

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