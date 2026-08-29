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Un acertante, que validó por internet su boleto, gana 1.714.819 euros en la Bonoloto

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Madrid, 29 ago (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado hay un acertante de la primera categoría (6 aciertos), que ha validado su boleto en la web de Loterías y Apuestas del Estado, y que ha ganado 1.714.819 euros.

Combinación ganadora: 19 23 40 41 39 11

Complementario: 44, reintegro: 2.

EFE

plv

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