Un acertante, que validó por internet su boleto, gana 1.714.819 euros en la Bonoloto

Madrid, 29 ago (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado hay un acertante de la primera categoría (6 aciertos), que ha validado su boleto en la web de Loterías y Apuestas del Estado, y que ha ganado 1.714.819 euros.

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