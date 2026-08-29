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Temas del día de EFE España del sábado 29 de agosto de 2026 (13.30h)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, mientras se suceden los llamamientos a la población para evitar actos de violencia.

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- La ministra de Sanidad espera que los migrantes de Ceuta estén realojados en 2 o 3 semanas

- Ceuta afronta un fin de semana sin movilizaciones tras varios días de protestas

PARTIDOS PP

Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que el PP "se personará" en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - La compleja agenda política del otoño: de Ceuta a los presupuestos.

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023683312)

PLAN RECUPERACIÓN

Madrid - El Plan de Recuperación finaliza este lunes, fecha límite para cumplir hitos y objetivos.

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022948234)

TURISMO MASIFICACIÓN

Palma - Organizaciones sociales y ecologistas convocan a la ciudadanía a formar una cadena humana en el centro de Palma para exigir a las instituciones medidas contra el impacto del turismo masivo sobre los recursos y la calidad de vida de Mallorca.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALIMENTACIÓN CONSUMO

Madrid - Se acaban las vacaciones y toca reponer la nevera: precios más altos y algunas ofertas

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022671561)

GASTRONOMÍA ARTE

Barcelona - Gio Esteve y Jimmy Millán desdibujan las fronteras entre el arte y la gastronomía

(Enviado) (Foto)

VIDEOJUEGOS

Madrid - Elden Ring, el juego más premiado de la historia, expande su universo de fantasía

(Enviado) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO VERANO

Este sábado, tiempo estable y cielos despejados en España excepto en el noroeste

(Enviado) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político en Galicia en un acto público en el que intervendrán también el expresidente Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Carballeira de San Xusto. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

Belchite (Zaragoza).- MEMORIA HISTÓRICA.- El Ayuntamiento de Belchite realiza su tradicional homenaje a los supervivientes de la 'batalla de Belchite' y distingue a los 60 vecinos que siguen empadronados en la localidad y que nacieron en el marco de la contienda. Teatro Municipal.

15:00h.- Jerez de la frontera (Cádiz).- VENDIMIA JEREZ.- Las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2026 comienzan hoy y se prolongarán durante 16 días. (Texto)

18:00h.- Lloret (Girona).- FIESTAS LLORET.- Llamada de los Figueralers joves y recogida de los Figueralers para dar comienzo a la 45ª Festa des Sequer 2026, con la posterior inauguración de la tradicional exposición de variedades de 'figa' y los Mercados Gastronómico y Artesanal. Ayuntamiento, Claustre y Sales des Convent.

18:00h.- Ponteareas (Pontevedra).- SAHARAUIS VACACIONES.- La entidad Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) organiza una fiesta con actuaciones infantiles y musicales para despedir a los 305 niños saharauis que han pasado el verano en Galicia con el programa 'Vacaciones en Paz'. Plaza do Bugallal.

19:00h.- Valencia.- DANA CONCENTRACIÓN.- Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 celebran una nueva concentración para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su papel en la gestión de la catástrofe que dejó 231 víctimas mortales. Plaza de la Virgen. (Texto)

19:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Cadena humana para reclamar medidas contra la masificación turística. De Plaza de España hasta el Consolat de Mar (Texto) (Foto) (Vídeo)Ma

22.00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Malas Lenguas Noche', de TVE. (Texto).

CULTURA Y TENDENCIAS

Irun (Gipuzkoa).- FESTIVAL MÚSICA.- Celebración del festival de música Bidasound que incluye conciertos de grupos como Maldita Nerea, Celtas Cortas y Burning. Ficoba

San Sebastián.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Celebración de la décima edición del festival de música electrónica Dantz Festibala que contará con la presencia de músicos y DJ como Ben Sims, referente británico del techno, y Kangding Ray, ganador del Goya 2026 a la mejor banda sonora por la 'Sirat', Miramón (Anfiteatro)

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los toreros Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez cierran las Corridas Generales de Bilbao 2026 con toros de Garcigrande. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

18:00h.- Palencia.- TOROS PALENCIA.- Primera corrida del abono de la Feria Taurina de Palencia, una goyesca con toros de El Capea y Carmen Lorenzo para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de Toros Campos Góticos. (Texto) (Foto)

21:00h.- Logroño.- FESTIVAL MUWI.- Conciertos de La M.O.D.A, Sanguijuelas del Guadiana, Depedro, La Milagrosa y Jiménez con Jota en el Festival MUWI de Logroño. Espacio Valbuena. (Foto)

21:30h.- Huelva.- FESTIVAL ISLANTILLA.- Clausura de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026, el más largo de los que se celebran en España, ya que se prolonga durante todo julio y agosto. hotel Estival, Avenida de Islantilla S/N. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Cartagena (Murcia).- MIGUEL RÍOS.- Concierto de Miguel Ríos, que clausura del ciclo Noches de Sal. Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

EFE

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