Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este domingo 30 de agosto.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 30 de agosto

Precio de media: 100.98 euros por megavatio hora

Precio más alto: 199.22 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -1.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.39 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 178.06 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.38 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 171.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 170.95 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.64 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.92 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 117.66 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.08 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.74 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.98 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.74 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.22 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 193.86 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 199.22 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 188.69 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 176.5 euros por megavatio hora.