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Stanley Umude: "Puedo aportar versatilidad y energía"

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Barcelona, 29 ago (EFE).- El alero estadounidense Stanley Umude, uno de los diez refuerzos del Barça con vistas a la presente temporada, aseguró que puede aportar "versatilidad y energía" al renovado proyecto que dirige Aleksander Sekulic.

"Puedo defender varias posiciones, así como aportar espacio en ataque con mi tiro de tres puntos", añadió Umude en declaraciones difundidas este sábado por el club catalán.

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El jugador estadounidense, de 27 años y 1,98 metros, también puede actuar como escolta y llega al Palau Blaugrana, tras militar la última temporada en el Austin Spurs de la G-League norteamericana, para aportar su polivalencia desde el perímetro.

Con el Austin Spurs disputó el curso pasado 32 partidos, promediando de 16,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,4 asistencias en 32,1 minutos por encuentro.

Será la primera experiencia europea para el alero de Portland, que también tiene pasaporte nigeriano, lo cual le permitirá jugar la Liga Endesa como cotonú, sin ocupar plaza de jugador extracomunitario.

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Umude explicó que a lo largo de su carrera ha jugado "en muchas posiciones diferentes", por lo que prevé que su proceso de adaptación en el baloncesto europeo "no debería ser muy difícil".

"Jugaremos con intensidad y lo daremos todo todos los días. Sólo necesitamos que la afición aporte esa misma energía que siempre aporta", comentó Umude, quien añadió que ha oído hablar "grandes cosas" de lo que implica jugar en el Palau Blaugrana. EFE

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