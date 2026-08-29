Seis heridos leves en el sexto encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 29 ago (EFE).- El sexto encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha tenido este sábado unos 2.500 corredores y ha dejado seis heridos leves por caídas, que han sido valorados en los puestos sanitarios instalados a lo largo del recorrido y ya han recibido el alta médica.

La carrera, con reses de la ganadería Núñez de Tarifa, ha durado 1:43 minutos hasta la plaza de toros y 1:51 hasta corrales, y no ha registrado ningún herido por asta de toro.

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Así se lo ha trasladado a EFE al término de la carrera el jefe de Protección Civil del municipio, Pedro Martínez, quien ha valorado que el encierro haya sido “muy rápido” y sin incidentes.

Por otro lado, ha hecho referencia al tapón que se produjo ayer en la entrada a la plaza, que provocó que el número total de heridos del encierro ascendiera hasta los 35, de los que 15 tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales y cuatro al Hospital La Paz, con “un pronóstico un poco más complicado”.

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En este sentido, Martínez ha abundado que todos presentaban traumatismos en el tórax. EFE

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(foto) (vídeo)