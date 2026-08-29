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Real Madrid y Málaga, cinco rutas cruzadas

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Alberto Fuentes

Málaga, 29 ago (EFE).- El Málaga se cita con el Real Madrid ocho años después en un partido con cinco jugadores que han vestido la camiseta de ambos equipos, Carlos Dotor, Alfonso Herrero, Dani Lorenzo, Brahim Díaz y Dean Huijsen, todos con formación en dos de las canteras más fructíferas del país.

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El Bernabéu acoge este domingo (17.00 horas) el Real Madrid-Málaga de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, una visita malaguista con varios caminos que confluyen tras años de espera.

Hasta cinco jugadores en común tendrán madridistas y malaguistas, empezando por la portería: el capitán del Málaga Alfonso Herrero, referente de su equipo e idolatrado por una ciudad que le ha visto liderar dos ascensos, estuvo trece temporadas en el Real Madrid.

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Desde 2003 hasta 2016, un largo proceso de formación con convocatorias con España sub-16, sub-17 y sub-19 y dinámicas en el primer equipo junto a Iker Casillas y Keylor Navas, a las órdenes de Zinedine Zidane.

La imposibilidad de debutar con el primer equipo le hizo salir de la vorágine de Valdebebas para recalar en Oviedo, Marbella, Burgos, Mirandés y Málaga. Este domingo defenderá la portería donde soñó algún día debutar.

Un caso parecido es el del centrocampista Carlos Dotor, otro de los pesos pesados del vestuario del Málaga de Juanfran Funes que tuvo que emigrar para triunfar en la élite.

Dotor era una de las grandes perlas blancas, campeón de la 'Youth League', con gran rendimiento a las órdenes de Raúl González, que le dio la capitanía en el Real Madrid Castilla y la correspondió con goles (26 en 89 partidos).

El Celta pagó por él tres millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos y, tras cesiones en Oviedo y Sporting, en el Málaga ha sido fundamental en el ascenso. Tanto que el club andaluz peleó la ampliación de su cesión para esta campaña.

Otro talento malagueño con pasado en Madrid es el mediapunta marbellí Dani Lorenzo, que estuvo cuatro temporadas, desde los 14 años. Allí coincidió y hasta convivió con los madridistas Álvaro Carreras y Raúl Asencio.

En el Real Madrid también ocurre a la inversa: Brahim Díaz fue una de las joyas de la cantera del Málaga hasta que el Manchester City se lo arrebató, lo mismo que Dean Huijsen, criado en Marbella y capitán del Málaga hasta que el Juventus abonó unos 200.000 euros para llevárselo.

Por primera vez en sus carreras, Carlos Dotor, Alfonso Herrero y Dani Lorenzo, con pasado en La Fábrica madrileña, y Brahim Díaz y Dean Huijsen, formados en La Academia malagueña, cruzan sus caminos en Primera. EFE

afl/agr/cmm

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