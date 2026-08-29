Puerta grande para el sevillano Juan Ortega en el inicio de feria de Palencia

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Palencia, 29 ago (EFE).- El diestro sevillano Juan Ortega ha sido el gran triunfador del primer festejo de la feria de San Antolín en Palencia al cortar dos orejas, mientras que Diego Urdiales paseó un trofeo en una corrida de toros Goyesca que también ha sido un doble homenaje a los 50 años de la inauguración de la plaza de toros palentina y a la ganadería de Capea.

Abrió plaza y feria Diego Urdiales con un toro noble y manejable, pero sin transmisión en su embestida. Faena de largo metraje templada y ligada, en un palmo de terrero fuera de las rayas, sobre el pitón derecho del torero de Arnedo. Se atascó con los aceros.

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Juan Ortega dibujó lances al verónica cadenciosos frente al segundo, un buen toro de Capea que tuvo nobleza recorrido, prontitud y fijeza.

El trianero lo cuajó a placer por ambos pitones en una faena que tuvo temple, cadencia y armonía, ante un frío público que no calibró en su medida la faena malograda por los aceros.

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Faena intermitente de Pablo Aguado en el tercero, que hizo buena pelea en varas y tuvo recorrido por el derecho en su embestida. Trasteo que no pasó de correcto.

Urdiales con el manso cuarto acertó a fijar la embestida, dejando siempre la muleta en la cara en una faena coronada por una gran estocada que le valió un trofeo.

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Faena pinturera y fuera de guión de Juan Ortega al manejable quinto, verso libre, con excesivos tiempos muertos, en la que hubo muletazos salpicados de muchos quilates, todo fluyó con naturalidad y torería preciso el epílogo con manoletinas rodilla en tierra que rubricó con una efectiva estocada.

Pablo Aguado lo intentó con el sexto que no venía nunca entregado en la muleta, en una faena de perder pasos entre muletazo y muletazo.

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Se han lidiado toros de Capea bien presentados y de buen juego.

Diego Urdiales; Tres pinchazos, estocada trasera y descabello (Ovación tras aviso); y estocada (Oreja).

Juan Ortega; Tres pinchazos y estocada (Ovación tras aviso); y estocada desprendida (Dos Orejas).

Pablo Aguado; Tres pinchazos y estocada casi entera caída (Silencio tras aviso ); y cuatro pinchazos ( Silencio tras aviso).

Se ha registrado casi dos tercios de entrada, en tarde de agradable temperatura.

pe/fsm/luc

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