Pogacar no abandonaba una carrera desde 2023 en la Lieja Bastoña

Xeraco (Valencia), 29 ago (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien se retiró este sábado de la Vuelta a España por una caída en la octava, cunado era el maillot rojo, no había abandonado una carrera desde la Lieja-Bastoña-Lieja de la temporada 2023.
Pogacar se vio obligado a abandonar la Vuelta tras una fuerte caída a de 32 km de meta. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo.
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Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.
Abandonos de Tadej Pogacar desde 2019:
2026: Vuelta a España, Etapa 8
2023: Lieja-Bastoña-Lieja
2022: Clásica de San Sebastián
2021: Giro de Emilia y Bretagne Classic
2019: Clásica de San Sebastián y Amstel Gold Race. EFE
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