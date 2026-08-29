Pellegrini: “La valoración del partido es absolutamente negativa”

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Valencia, 29 ago (EFE).- El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la imagen ofrecida por su equipo este sábado en la derrota ante el Levante (5-2) en el Ciutat de València y reconoció los errores defensivos de sus jugadores.

“La valoración es absolutamente negativa porque nos hicieron cinco goles y bajamos muchísimo en la segunda parte. Estuvimos dos veces por debajo en el marcador por errores nuestros, pero pudimos empatarlo en la primera parte. Luego tuvimos la ocasión de Parrott al inicio de la segunda, parte pero ahí desaparecimos”, explicó Pellegrini en rueda de prensa.

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Preguntado sobre los cambios en defensa, totalmente nueva con respecto al partido del martes ante el Valencia, Pellegrini se centró en los errores colectivos: “Esta defensa dejó la portería a cero el primer partido. Contra el Valencia también cambiamos la defensa y no nos hicieron goles. Son jugadores hechos y tenemos que jugar 8 partidos en 27 días”.

El chileno restó importancia a la temperatura durante el partido de este sábado e insistió en los errores: “El calor es el mismo para los dos equipos. Ha sido más por falta de concentración defensiva, sobre todo a balón parado”. EFE

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