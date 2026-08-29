Pacheta: “No hay que creerse lo que no somos”

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Granada, 29 ago (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, pidió este sábado a su equipo que no se crea lo que no es y a sus jugadores ser “humildes y prácticos” en el choque del domingo en el campo del Córdoba, un equipo “bonito de ver” que “somete mucho al rival”.

Pacheta anunció en rueda de prensa la baja por lesión en el duelo andaluz del lateral Pau Casadesús y la probable ausencia de “gente con molestias que puede que no llegue”.

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El técnico calificó al Córdoba como “un buen equipo” que es “bonito de ver” y que “somete mucho al rival” aunque ve a los suyos “preparados para resistir y para hacerle daño”, sin ocultar que “el objetivo es ganar”.

“El Córdoba es un equipo valiente y que tiene equilibrio. Tendremos que estar atentos al área y concentrados. Estamos preparados para el partido y podemos hacerles daño”, agregó.

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“Somos ambiciosos, pero en cuanto sacas la cabeza y te crees lo que no eres, te atizan, tanto en el fútbol como en la vida. Tenemos que ser lo suficientemente humildes y prácticos. No quito la ilusión a nadie, pero no hay que creerse lo que no somos. Tenemos que ser siempre un equipo solidario y trabajador”, comentó sobre el buen inicio de liga del Granada y el partido del domingo.

Sobre lo que queda de mercado de fichajes, Pacheta reconoció que firma quedarse como está porque “no es fácil fichar a mejores futbolistas de los que hay ahora”.

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El técnico cree que su plantilla “no es escasa” e incidió en que si no salen jugadores no necesita “a nadie más” porque está “contento” y confía "en los juveniles” que han promocionado al equipo esta pretemporada. EFE

jag/agr/cmm