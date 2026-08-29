Nueva protesta en Palma para denunciar la masificación turística y exigir soluciones

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Palma, 29 ago (EFE).- Las calles de Palma han acogido este sábado una nueva protesta para denunciar la masificación turística y exigir al Govern balear, al Consell de Mallorca y a los partidos políticos que pacten y adopten medidas para aliviar la presión turística y mejorar la calidad de vida de los residentes de la isla.

"Ni más estudios, ni más propuestas, ni más historias, los gobernantes tienen herramientas muy potentes" para afrontar este "grave problema", ha aseverado la vicepresidenta del grupo ecologista Gob, Tonina Siquier, que ha pedido "madurez" a los partidos porque "la masificación ya no se soporta".

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La acción ha comenzado a las 19 horas en la plaza de España y ha consistido en sentadas de grupos de entre 20 y 30 personas distribuidos a lo largo de las calles peatonales del centro de Palma hasta la plaza de la Lonja.

La movilización, impulsada por entidades como Menys turisme, més vida (Menor turismo, más vida), Gob y Terraferida, pretende situar en el debate público las consecuencias negativas de la presión turística sobre Mallorca y reclamar actuaciones urgentes de las administraciones para reducirlas.

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La protesta tiene lugar un mes después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Palma para reclamar un cambio en el modelo turístico de la isla. EFE

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