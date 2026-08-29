Nepal eleva a dos los españoles localizados tras la violenta riada con 633 muertos

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Katmandú, 29 ago (EFE).- La Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó este sábado a dos los nacionales españoles localizados de los tres inicialmente desaparecidos tras la masiva riada que ha causado más de 600 muertos, con casi 3.000 personas en paradero desconocido en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local (07:45 GMT).

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Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida tras la riada del pasado miércoles en las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, mientras que 3 se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados.

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 626 la cifra de muertos y 2.426 las personas en paradero desconocido tras la riada del miércoles, por lo que, sumadas las víctimas de China en el condado tibetano de Gyirong, los recuentos separados de ambas partes alcanzan ya los 633 fallecidos y casi 3.000 sin localizar.

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(Más información en EFE Internacional)

EFE

lgm/daa/av/ess

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