Muere el empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox

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Madrid, 29 ago (EFE).- El aristócrata y empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros y quien llegó a desempeñarse como alto comisionado para la Marca España, ha fallecido este sábado a los 82 años de edad.

Su fallecimiento lo ha confirmado en redes sociales Atenea, una plataforma de debate y centro de pensamiento creada y financiada en parte por su hijo Iván, en un mensaje en el que alaba a su padre como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".

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Nacido el 18 de marzo de 1944 en Madrid, Espinosa de los Monteros, IV marqués de Valtierra, ocupó, entre otras, la presidencia de Iberia y Aviaco (1983-1985), de Mercedes Benz España y de DaimlerChrysler España Holding.

También ha sido consejero de Inditex desde 1997 y de Acciona y presidente no ejecutivo de la Mutua Fraternidad Muprespa.

Espinosa de los Monteros fue además presidente del Círculo de Empresarios y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), entre 1991 y 1996.

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Fue distinguido con el premio Dirigente del año de la revista ‘Dirigentes’ en 1990 y con el premio a la excelencia en los negocios de la revista ‘Dinero’ en 1995. En 2011 fue uno de los galardonados con un de los premios "Españoles Ejemplares 2011' concedidos por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).

Asimismo, fue galardonado con la Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca en 2015 y con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2018.

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Desde julio de 2012 y hasta 2018, fue alto comisionado de la Marca España, donde planificaba y dirigía las iniciativas para mejorar la imagen de España en el exterior. EFE