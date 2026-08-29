Mourinho considera "un ‘feeling’ positivo" que no se filtre el once inicial del equipo

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Madrid, 29 ago (EFE).- El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, exhibe un perfil relajado, respecto a su primera etapa, pero mantiene la importancia de que no se sepan antes del partido sus alineaciones titulares ya que, aunque no lo consideraría “dramático”, siempre que no haya cambios “estructurales”, sí le da "un 'feeling' positivo" de que no hay filtraciones en su equipo.

“Si vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo lo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, para mí no es dramático. Lo que me preocupa es cuando haces muchos cambios estructurales, si haces un cambio a tres centrales, si juegas con Espí y Mbappé juntos… si hacemos algo que está un poco fuera de lo que el míster pueda pensar. Ahí sí, pero la diferencia entre que juegue Cucurella o Carreras no es dramático para mí. Si el equipo no sale es un 'feeling' positivo porque significa que los jugadores no han hablado, los médicos han cerrado la boca…”, dijo este sábado en rueda de prensa.

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Un once titular que para el partido ante el Málaga de este domingo sufrirá una modificación, confirmada por el propio entrenador.

“Estamos bien. Hay jugadores que han tenido pretemporadas diferentes, pero tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para poder compensar estos pequeños problemas. Un ejemplo, pero no me preguntes más porque no voy a decirlo... Mañana Cucurella empieza y Álvaro que ha jugado, y bien, contra el Espanyol y la Real Sociedad se queda en el banquillo”, señaló.

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Eso sí, no quiso desvelar si el marfileño Yan Diomande, fichaje más caro de la historia del club, será titular por primera vez tras tener minutos en sus dos partidos anteriores.

“No voy a decir nada más sobre el once. Diomande ha llegado el último tras un verano difícil por indecisión sobre su futuro. Cuando llegó no tenía una base de trabajo con su anterior equipo y va poco a poco. Ya ha tenido minutos, que es lo que necesita para crecer, y está cada vez mejor. Mañana o juega de titular o entra desde el banquillo”, declaró.

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Once titular en el que hay tres jugadores clave: Vinícius, Mbappé y Bellingham.

“No se trata de una conexión entre los dos, es entre todos. El punto clave es la calidad. Y un segundo punto, también importante, es la empatía entre dos personas, no jugadores. Tiene muchísima empatía, amistad, colaboración… cuando juntas esto con la calidad brutal de dos jugadores tenemos todo para ser cada vez mejores. Aunque la dinámica del equipo no es de dos más nueve, es de 11, y esta dinámica es la que les pondrá en condiciones de ser cada vez mejores. Y no podía estar más contento con cómo lo están haciendo después de dos semanas”, ponderó.

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Y destacó las cualidades de Jude Bellingham.

“Es un jugador único. Super importante para el equipo. Con un talento físico, táctico, de recuperar balones y presionar, a su juego por arriba… Es un jugador impresionante. Pero a mí me gusta mucho hablar de Mbappé, Vinícius, Jude… pero estoy muy contento con todos los jugadores. Tenemos grandes jugadores y el equipo tiene que funcionar como un equipo. Y quiero que la gente vaya al Bernabéu para ver a jugadores diferenciales y para ver a un equipo jugar y sufrir como equipo”, declaró.

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Por otro lado, Mourinho restó importancia a la política de concentración previa a los partidos, algo que en su primera etapa en el Real Madrid sí valoraba, abogando por reunirse antes de los encuentros.

“Hay dos tipos de concentración. La que significa estar juntos, dormir en Valdebebas o un hotel. Y luego hay otra que está en la cabeza, que es la que me interesa y no tiene nada que ver con dónde dormir. Me da un poco de tristeza que lo que veis en el entrenamiento es el calentamiento y el rondo, porque yo noto mucha concentración en todo el entrenamiento. Y esto es lo que me interesa. Dónde dormir depende de la situación”, explicó.

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Mourinho aseguró que Endrick está “cerca de volver”, contra el Betis o en el primer partido de la Liga de Campeones, y destacó a otro lesionado, el canterano Thiago Pitarch, aprovechando para destacar la labor en la cantera del Real Madrid de su amigo Álvaro Arbeloa.

“Arbeloa ha hecho un trabajo fantástico en la cantera. Después, arriba -primer equipo- la música es otra y en una situación que no era fácil. Hizo un trabajo fantástico con Thiago y con otros jugadores. Cada vez que tengo un jugador que viene del Castilla me gusta, no hay uno que no me guste”, señaló.

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“En el caso de Thiago, Álvaro le ha dado tantos minutos que ha demostrado que no es jugador para estar jugando en la división que juega el Castilla. Me gusta mucho, tiene grandes cualidades. Cuando esté bien, Thiago es parte del grupo y le esperan minutos. Yo le digo que sus músculos en las piernas son iguales a los míos -ríe-, le digo que tiene que meter músculo ahí”, completó. EFE

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