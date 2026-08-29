Matarazzo: “Era muy importante ganar hoy en casa”

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San Sebastián, 29 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, dijo este sábado, tras la victoria ante el Espanyol (2-1), que "era muy importante ganar" en casa en el estreno en Anoeta este curso, en un encuentro marcado por su expulsión en el tramo final de la segunda parte.

Respecto a la tarjeta roja que ha vio por protestar, el técnico estadounidense destacó su sorpresa tras ser expulsado en una situación marcada por el cambio de reglamentación en las sustituciones.

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"Estaba en shock porque no lo entendía. Había confusión sobre quién tenía que salir por Remiro y muchas emociones con mucha gente en el área técnica. Lo justo hubiera sido una amarilla, pero respeto la decisión", explicó.

El entrenador txuri-urdin analizó el rendimiento de los suyos y dijo que aún pueden "jugar partidos mejores, jugar más rápido y tener mejores soluciones". Sin embargo, se mostró satisfecho con la presión de su equipo: "La presión ha sido muy buena, aunque no ha habido buenas comunicaciones en las transiciones".

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En cuanto a los nombres propios de la victoria, Matarazzo destacó el papel de Mikel Oyarzabal, a quien calificó de "jugador especial capaz de decidir partidos". Asimismo, puso en valor el trabajo de Orri Óskarsson e Igor Zubeldia: "Es fantástico que haya marcado otra vez. Va a meter muchos goles para nosotros. Igor ha sido un guerrero".

También fue preguntado por el estado de Álex Remiro, quien dio el susto tras resentirse de unas molestias físicas. "Está bien hoy, veremos mañana", subrayó.

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Por último, Matarazzo prefirió no valorar posibles incorporaciones como la de Héctor Fort al no ser todavía oficial, ni tampoco sobre posibles salidas en la plantilla en los últimos días de mercado: "No es momento de hablar de carencias. El que está aquí, está aquí. Mi trabajo es explicarles a los jugadores cuál es su situación y ser claro con mis decisiones". EFE

pbl/ism