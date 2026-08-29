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María Araújo: “Es divertido vernos jugar y nosotras lo pasamos bien"

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Madrid, 29 ago (EFE).- La alero de la selección española de baloncesto María Araújo valoró positivamente la victoria ante Mali (97-58), en el penúltimo amistoso previo al Mundial en Zaragoza y destacó las buenas sensaciones que transmite el equipo.

La gallega destacó que “es divertido” verlas jugar, un reflejo de la alegría que transmiten dentro y fuera de la pista, en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto.

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Araújo también incidió en lo bien que jugaron “como equipo” y que, en el partido ante las africanas, cada una tuvo “su momento” para brillar. Precisamente, las 12 jugadoras españolas terminaron el encuentro con puntos en su casillero.

Tras sumar la cuarta victoria en cuatro partidos, España está transmitiendo sensaciones muy positivas antes de participar, ocho años después, en una cita mundialista.

“Se está creando este ciclo especial, es bonito. Espero que siga creciendo y que no pare”, explicó la jugadora de Valencia Basket con una sonrisa acerca de la química que transmite ‘La Familia’.

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“Nos lo pasamos muy bien, en el hotel, en las horas libres, cuando hay que trabajar en los entrenos y eso se refleja en la pista. Es la unión de la juventud, que nos trae esa alegría, con las que somos más mayores”, aseguró. EFE

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