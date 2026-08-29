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Luís Castro: “El mínimo exigible en el Levante es dar el máximo”

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Valencia, 29 ago (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, valoró positivamente el triunfo de su equipo este sábado en el Ciutat de València ante el Real Betis (5-2) y ensalzó la respuesta de su plantilla, a la que recordó que la exigencia en la entidad ‘granota’ es “dar el máximo”.

“El mínimo exigible en el Levante es dar el máximo. No vamos a ganar todos los partidos, pero si un aficionado del equipo ve que los jugadores dan el máximo, no le va a pedir más”, valoró Castro en rueda de prensa.

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Sobre la goleada de su equipo, el técnico luso ensalzó el triunfo pero trasladó un mensaje de calma: “Sabíamos que en casa somos más fuertes por el apoyo de la afición y el equipo ha crecido mucho estos días. Tenemos que disfrutar porque hemos ganado a un equipo de Liga de Campeones y a uno de los mejores de la liga, pero son solo tres puntos y la competición es muy dura para todos”.

Castro también habló sobre los últimos días del mercado de fichajes y recordó la situación económica del club. “Tenemos que estar tranquilos. La gente que trabaja aquí va a tratar de hacer lo mejor posible para el club. A mí me gustaría que, cuando salga de aquí, el equipo esté sin deudas. Es uno de mis objetivos”, explicó.

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“Que se cierre el mercado es bueno para todos porque nos quedamos tranquilos, pero tampoco le presto mucha atención porque es algo que no puedo controlar. Es verdad que cuando se cierra ya sabemos lo que tenemos, pero estoy más centrado en ver cómo mejorar y pensar en el Málaga”, añadió.

El técnico del Levante criticó el horario del partido: “Por mí hubiéramos jugado más tarde, pero antes del partido ya dije que íbamos a poner a personas en peligro y teníamos que haber jugado a otra hora”. EFE

cma/cta/ism

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