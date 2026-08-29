Los bomberos trabajan en cola del incendio de El Saler (València), con evolución positiva

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València, 29 ago (EFE).- Los bomberos trabajan en la mañana de este sábado en los puntos aún no consolidados del incendio de El Saler (Valencia), declarado el pasado jueves, que es la cola del mismo y en principio la situación es "más que favorable".

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas por el Ayuntamiento del València, el oficial de Bomberos Valencia Miguel Ángel Gómez, que ha asegurado que la "noche ha sido dura pero la evolución es positiva".

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"Ahora mismo seguimos trabajando en aquellos puntos en los que todavía no tenemos tan consolidados, que es en la cola, con brigadas forestales del Consorcio, bajando hasta suelo para poder considerar el reno totalmente seguro", ha indicado.

Ha apuntado que preocupan los puntos que humean cerca del perímetro y menos, los de la zona ya quemada, y ha valorado que con el dron los están " localizando fácilmente" y "en principio la situación es más que favorable".

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"Esta noche hemos estado trabajando en los principales puntos calientes que más nos preocupaban, que eran la zona sur, lo que en principio era cola del incendio, y la parte norte, donde se hicieron varias labores en colaboración con la UME para poder acceder a la zona quemada fácilmente, abrir ciertos senderos. Se descargó también con retardantes con medios aéreos, lo cual nos ha dejado esa zona, digámoslo así, técnicamente asegurada", ha explicado.

El concejal de Emergencias de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que la noche "ha sido tranquila" y se ha trabajado fundamentalmente "en ver todos aquellos puntos calientes que todavía quedaban humos o rescoldos para poder ir sofocándolos".

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"No ha habido rebrotes de importancia y se ha trabajado junto con la unidad especializada de drones, que eran los que iban marcando con la cámara térmica los puntos calientes que había para poder focalizar e ir señalando a los bomberos para que de forma terrestre pudieran actuar sobre ellos", ha detallado.

Ha informado que durante la mañana, las brigadas de la Generalitat, los consorcio provincial y bomberos de Valencia "siguen trabajando conjuntamente para seguir refrescando la zona", con especial atención a las horas centrales del día", cuando pueden subir las temperaturas y haber cambios de viento.

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"Podemos tener razones para estar optimistas", ha apuntado y ha recordado que el incendio está estabilizado, con el perímetro acotado, y se dará con por controlado "cuando se pueda siempre con las máximas garantías, con la máxima seguridad y con la máxima protección".

Ha incidido en que continúan las restricciones durante el fin de semana y ha pedido a la población que siga las recomendaciones y mantengan su "comportamiento ejemplar".

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"La evolución está siendo favorable, es dentro de lo que esperábamos. De hecho, ya hemos podido desescalar algún recurso de autobomba para también tener la ciudad protegida con más recursos y esperemos que a lo largo del día, no podemos decir obviamente todavía en qué momento, lo podamos declarar como incendio controlado", ha afirmado el oficial de Bomberos de Valencia.

Según ha detallado, ahora trabajan seis autobombas del Ayuntamiento de València, cinco brigadas forestales del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales, también del Consorcio, y con un coordinador forestal.

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"A lo largo del día podrá bailar un poco pero esos números son los que se van a mantener en el efectivo como mínimo hasta que se considere el incendio como controlado", ha concluido. EFE