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La Real Sociedad comenzará en casa con el Bournemouth; el Celta, fuera ante el Omonia

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Madrid, 29 ago (EFE).- La Real Sociedad comenzará la primera fase de la Liga Europa el jueves 17 de septiembre frente al Bournemouth inglés en San Sebastián, mientras que el Celta de Vigo empezará el miércoles 16 de septiembre su recorrido como visitante en Chipre, frente al Omonia, según el calendario de la competición anunciado este sábado por la UEFA.

El conjunto donostiarra, cuyo primer duelo será a las 21:00 horas, seguirá la competición el jueves 15 de octubre ante el Union Saint Gilloise en Bélgica (18:45 horas), repetirá como visitante el jueves 22 de ese mismo mes ante el Lillestrom en Noruega (21:00) y recibirá después en su casa, el jueves 5 de noviembre, al Olympique de Lyon (18:45).

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En las últimas cuatro jornadas, de las ocho de que consta esta fase, la Real Sociedad visitará el 26 de noviembre al Crystal Palace (21:00), recibirá el 10 de diciembre al Torreense portugués (21:00); jugará el 21 de enero en su campo contra el Viktoria Plzen checo (18:45) y terminará esta fase contra el Juventus en Turín, el 28 de enero a las 21:00 horas.

El Celta, por su parte, además de empezar la competición europea esta campaña el 16 de septiembre a las 18:45 contra el Omonia, se enfrentará en Balaídos al Juventus, el 15 de octubre a las 21:00; jugará en Celtic Park el 22 de octubre a las 21:00, y recibirá al Union Saint Gilloise belga el 5 de noviembre, también a las 21:00.

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Después, se medirá en Vigo al Bournemouth, el 26 de noviembre a las 18:45 horas; viajará a Marsella, el 10 de diciembre, también a esa hora; visitará al Hapoel Beer Sheva israelí, el 21 de enero de 2027 a las 21:00, y terminará en casa con el Lillestrom noruego, el 28 de enero a las 21:00. EFE

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