La Junta andaluza dice que la ayuda a Ceuta no incumple el acuerdo entre PP y Vox

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Sevilla, 29 ago (EFE).- La Junta de Andalucía ha expresado este sábado que los 25 millones de euros de la ayuda extraordinaria aprobada para Ceuta no incumple el acuerdo firmado entre PP y Vox para la formación del Gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha destacado que este dinero está destinado específicamente a reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma por lo que no supone ningún incumplimiento del acuerdo para la estabilidad y el gobierno de Andalucía firmado en julio.

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Andalucía votó a favor de esta ayuda extraordinaria para Ceuta en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves, para que Ceuta disponga de los recursos necesarios para atender en su territorio a estos menores, en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad, ante la situación de especial presión que atraviesa Ceuta.

El Gobierno de Andalucía asegura que el acuerdo de estabilidad se cumplirá en los términos pactados. EFE