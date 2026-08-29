La Guardia Civil investiga una agresión homófoba en las fiestas de Astillero (Cantabria)

Guardar

Santander, 29 ago (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir este sábado una denuncia por una agresión homófoba a un joven durante las fiestas de San Tiburcio, en el municipio cántabro de Astillero.

El joven ha denunciado que ha sido agredido en la madrugada de este sábado cuando se encontraba con unos amigos en las fiestas, ha informado a EFE la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Según el Ayuntamiento de Astillero, cuyo alcalde, Javier Fernández Soberón ha hablado con la víctima de la agresión, el joven recibió insultos y fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que recibir asistencia en el hospital Valdecilla de Santander.

El joven denunció la agresión esta mañana en redes sociales y horas después presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Astillero y la comisión de fiestas han difundido en redes sociales un comunicado de condena y han llamado a la ciudadanía a mostrar "un rechazo unánime frente a cualquier manifestación de odio y discriminación".

PUBLICIDAD

"Nada justifica una agresión homófoba. No podemos normalizar ni mirar hacia otro lado antes estos comportamientos. Las calles y las fiestas deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan disfrutar con libertad, dignidad y seguridad, independientemente de su orientación sexual o identidad. Ningún delito de odio debe quedar impune", dicen en su comunicado.

El joven denunció la agresión esta mañana en redes sociales y horas después presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

Los vecinos de Astillero han mostrado su solidaridad en las fiestas este sábado, llevando banderas arcoiris. EFE