Javi Montero refuerza la defensa del Leganés y Alfred Gøthles va cedido al CD Extremadura

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Leganés (Madrid), 29 ago (EFE).- El central andaluz Javi Montero, que la pasada temporada ascendió a Primera con el Málaga, ha firmado para las próximas dos temporadas, con opción a una tercera, por el Leganés, según informó este sábado el club madrileño, que también anunció la cesión al CD Extremadura del joven delantero danés Alfred Gøthles.

Formado desde cadete en el Atlético de Madrid, en 2018 Montero debutó con el primer equipo rojiblanco, disputando catorce partidos oficiales esa temporada entre la Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

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Al año siguiente, en 2019, fue cedido al Deportivo, acumulando minutos en Segunda, y en el siguiente repitió préstamo, esta vez en el Besiktas turco, con el que consiguió el título de Liga.

Ya como futbolista en propiedad del conjunto otomano, en la 2021-2022 ganó la Supercopa y volvió a jugar en 'Champions', mientras que en el curso siguiente se marchó como cedido en el mercado de invierno al Hamburgo.

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Su siguiente experiencia fue en el Arouca portugués, volviendo a España en 2024 para jugar en el Racing. Con los cántabros disputó la promoción de ascenso antes de incorporarse al Málaga, con el que disputó la pasada temporada treinta partidos y ascendió a Primera.

Tras finalizar su etapa en el equipo malagueño, Montero, de 27 años, firma hasta 2028 con el Leganés, con opción de una temporada más.

En el apartado de salidas, el Leganés ha llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Extremadura para la cesión por una temporada del delantero danés Alfred Gøthles.

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El joven futbolista de 20 años, firmado el pasado mes de febrero procedente del HB Koge, actuará a préstamo esta campaña en el conjunto de Almendralejo (Badajoz). EFE