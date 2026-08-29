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Granada supera los 50 terremotos este sábado, dos semanas después del inicio de la serie

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Granada, 29 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 53 temblores durante este sábado en Granada y su área metropolitana, solo uno superando la magnitud 2,0 y tres de ellos sentidos por la población.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado el temblor con mayor potencia, de 2,3, con epicentro en la localidad de Otura hacia las 08:57 horas de la mañana, que llegó a una intensidad III y que fue percibido en una docena de localidades, entre ellas la capital.

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También han sido sentidos por la población, según el IGN, un temblor de magnitud 1,6 y epicentro en Dílar registrado a las 02:07 horas, y otro en Alhendín, de 1,3, percibido a las 00:40 horas.

Desde la medianoche de este sábado, en Granada se han registrado una decena de temblores por debajo de la magnitud 1 y hasta 41 por encima de esta magnitud sin incluir el de 2,3.

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Con este incremento, son ya más de 1.300 los temblores que se han producido en esta serie sísmica, de la que se cumplen este sábado dos semanas, desde que un terremoto de intensidad 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 1:04 horas de la madrugada del 15 de agosto; dos semanas de inspecciones, alarma social y petición de ayudas.

El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica llegó después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población. EFE

lfr/av/ess

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