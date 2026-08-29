Giráldez cita a Quique Ribes, defensa del filial, y deja fuera de la lista a Driouech

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Vigo, 29 ago (EFE).- La presencia del defensa del filial Quique Ribes es la gran novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el duelo de mañana, domingo, contra el Athletic Club, en el que no se estrenará el recién fichado Couhaib Driouech, que se ha quedado fuera por decisión técnica.

“Todavía necesita un par de sesiones más para ponerse a punto. Probablemente entre ya para el partido de Anoeta”, dijo el técnico gallego sobre la ausencia del exfutbolista del PSV Eindhoven, por el que la entidad celeste pagó algo más de seis millones de euros.

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La baja por sanción de Marcos Alonso, además, animó a Giráldez a citar por primera vez al central Quique Ribes, que llegó a Balaídos en el verano de 2025 procedente del Real Madrid Castilla.

“Vamos a meter a Ribes en la convocatoria, sería para una emergencia en los minutos finales y nos podría ayudar más en el área que Anxo. También es un premio para un chico que ha tenido una lesión muy importante y que ha trabajado mucho el año pasado. Hizo un final de temporada muy bueno y ha arrancado muy bien. También es un mensaje para los jugadores del Fortuna, que el rendimiento en los partidos es importante para estar en el primer equipo”, expuso Giráldez.

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En la lista, donde se mantienen los jugadores del Celta Fortuna Andrés Antañón y Hugo Burcio, tampoco se encuentra el internacional español Borja Iglesias, recuperándose de la lesión muscular sufrida en el sóleo izquierdo durante un entrenamiento de esta semana. EFE

dmg/cmm